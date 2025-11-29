Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: नीतीश मंत्रिपरिषद का कब होगा विस्तार? JDU कोटे से इनको मिल सकती है जगह

Bihar Politics एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर बने फार्मूले के अनुसार जदयू कोटे से अभी छह और मंत्री बन सकते हैं। जबकि बीजेपी कोटे से तीन और मंत्री बन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 29, 2025

Bihar Chief Minister Nitish Kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-ANI)

Bihar Politics नीतीश मंत्रिपरिषद का अगले महीने विस्तार संभव है। जदयू में इसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए मंत्रिपरिषद में मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार जदयू कोटे से अभी 6 और मंत्री बन सकते हैं। जदयू कुशवाहा और अति‑पिछड़े वर्ग के विधायकों को अवसर देना चाहती है, जिससे जातिगत समीकरण को साधा जा सकें। अभी जदयू कोटे के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास पांच, विजय चौधरी के पास चार तथा श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास दो‑दो विभाग हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं।

नए चेहरों को मौका

जेडीयू सूत्रों का कहना है कि पार्टी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक होनी है। मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर के बाद पार्टी आगे की तैयारी करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दूसरे दल के भी कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार इससे इनकार करते हुए कहते हैं कि किसी से कोई बात नहीं हो रही है।

एनडीए मंत्रिपरिषद का फार्मूला

एनडीए में मंत्रिपरिषद को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके अनुसार बीजेपी कोटे से 3 और मंत्री बन सकते हैं, जबकि जेडीयू कोटे से 6 और मंत्री बन सकते हैं।

- बीजेपी को 17 मंत्री पद मिलेंगे।
- जेडीयू को 15 मंत्री पद (जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं)।
- एलजेपी को 2 मंत्री पद।
- हम तथा आरएलपी को प्रत्येक को 1‑1 मंत्री पद।

किसके पास कितने विभाग

जेडीयू कोटे के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5, विजय चौधरी के पास 4 और श्रवण कुमार एवं सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं। जबकि बीजेपी कोटे के मंत्री विजय सिंह, मंगल पांडेय, नितिन नवीन और अरुण शंकर प्रसाद के पास भी 2-2 विभाग हैं। नए मंत्रियों को इनमें से ही कुछ विभाग जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Government Jobs: स्वास्थ्य विभाग के बाद सहकारिता विभाग में आई बंपर वैकेंसी, जानिए किस पद पर कितनी हैं रिक्तियां
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

29 Nov 2025 03:44 pm

Published on:

29 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: नीतीश मंत्रिपरिषद का कब होगा विस्तार? JDU कोटे से इनको मिल सकती है जगह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.