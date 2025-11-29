Bihar Politics: नीतीश मंत्रिपरिषद का कब होगा विस्तार? JDU कोटे से इनको मिल सकती है जगह

Bihar Politics नीतीश मंत्रिपरिषद का अगले महीने विस्तार संभव है। जदयू में इसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए मंत्रिपरिषद में मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार जदयू कोटे से अभी 6 और मंत्री बन सकते हैं। जदयू कुशवाहा और अति‑पिछड़े वर्ग के विधायकों को अवसर देना चाहती है, जिससे जातिगत समीकरण को साधा जा सकें। अभी जदयू कोटे के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास पांच, विजय चौधरी के पास चार तथा श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास दो‑दो विभाग हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं।