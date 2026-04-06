बंगाल चुनाव पर शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले- EVM नहीं, तृणमूल का नतीजा खराब होगा

Shahnawaz Hussain on Bengal Elections (Image: IANS)
Shahnawaz Hussain on Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में किसी ईवीएम की खामी नहीं होगी, बल्कि सत्ताधारी दल का प्रदर्शन ही खराब रहेगा।
पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हताश हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है।
भाजपा नेता ने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत का फैसला जनता करती है, न कि मशीनें। उनके मुताबिक, इस बार पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस को जवाब देने के मूड में है।
शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इसके अलावा उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस तरह के अहम मुद्दों पर बाधा डालती रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आयोजित एक जनसभा में मालदा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को बंधक बनाए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।
फिलहाल, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले चरणों में यह सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।
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