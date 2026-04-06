बंगाल चुनाव पर शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले- EVM नहीं, तृणमूल का नतीजा खराब होगा

पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हताश हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है।