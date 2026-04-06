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बंगाल चुनाव पर शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले- EVM नहीं, तृणमूल का नतीजा खराब होगा

Shahnawaz Hussain on Bengal Election: बंगाल चुनाव से पहले शाहनवाज हुसैन का तृणमूल पर हमला, बोले- ईवीएम नहीं बल्कि जनता देगी जवाब, ममता सरकार का प्रदर्शन खराब रहेगा।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 05, 2026

Shahnawaz Hussain on Bengal Elections

Shahnawaz Hussain on Bengal Elections (Image: IANS)

Shahnawaz Hussain on Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में किसी ईवीएम की खामी नहीं होगी, बल्कि सत्ताधारी दल का प्रदर्शन ही खराब रहेगा।

तृणमूल की हार का दावा

पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हताश हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है।

ईवीएम विवाद पर दिया जवाब

भाजपा नेता ने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत का फैसला जनता करती है, न कि मशीनें। उनके मुताबिक, इस बार पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस को जवाब देने के मूड में है।

कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पर निशाना

इसके अलावा उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस तरह के अहम मुद्दों पर बाधा डालती रही है।

पीएम मोदी का भी बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आयोजित एक जनसभा में मालदा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को बंधक बनाए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।

फिलहाल, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले चरणों में यह सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।

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Published on:

05 Apr 2026 10:48 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव पर शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले- EVM नहीं, तृणमूल का नतीजा खराब होगा

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