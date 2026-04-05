IMD Alert: यूपी, बिहार राजस्थान समेत 9 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत समेत 9 राज्यों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 6 से 8 अप्रैल के बीच कई इलाकों में मौसम बिगड़ने का अनुमान है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।