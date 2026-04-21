Breaking News: नेपाल के कॉलेजों में अब नहीं चलेगी छात्र राजनीति, पीएम ने दिए बहुत सख्त आदेश

शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि मंत्रालय पहले ही राजनीतिक दलों के ढांचे खत्म करने के निर्देश दे चुका है और वर्तमान कानून इसमें कोई रुकावट नहीं डालते। वहीं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक दिलचस्प बात रखी। उन्होंने कहा कि हालिया चुनावों और नेपाल में हुए "जेन-जेड" आंदोलन के बाद से छात्र और कर्मचारी संगठन अपने आप ही काफी हद तक निष्क्रिय हो गए हैं। हालांकि, मध्य-पश्चिम, पूर्वांचल और सुदूरपश्चिम जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने माना कि उनके परिसरों में आज भी राजनीतिक तनाव का माहौल रहता है। फिर भी, सभी ने उम्मीद जताई है कि सख्त प्रशासन और सरकार के इस आदेश के बाद शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।