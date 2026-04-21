OpenAI का सनसनीखेज खुलासा! ‘डर बेच रही ये दिग्गज AI कंपनी’, लीक हुए सीक्रेट मेमो से टेक जगत में मचा बवाल

ड्रेसर का यह हमला केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एंथ्रोपिक की कमाई के आंकड़ों को भी कटघरे में खड़ा किया। एंथ्रोपिक का दावा है कि उनका सालाना रेवेन्यू रन रेट 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन ओपनएआई का आरोप है कि एंथ्रोपिक अपनी कमाई बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा है और इसमें 8 बिलियन डॉलर का सीधा हेरफेर है। मेमो में कहा गया है कि एंथ्रोपिक अकाउंटिंग की चालाकी से अमेज़न और गूगल के साथ हुए करारों का 'ग्रॉस रेवेन्यू' दिखा रहा है, जबकि असल नेट रेवेन्यू काफी कम है। अगर सही आंकड़ों की बात करें तो एंथ्रोपिक का रेवेन्यू ओपनएआई के 24 बिलियन डॉलर के मुकाबले सिर्फ 22 बिलियन डॉलर ही बैठता है।