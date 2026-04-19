बुजुर्ग माता-पिता के लिए छोड़ दी दिग्गज कंपनी OpenAI की नौकरी, कौन हैं श्रीनिवास नारायणन?

श्रीनिवास नारायणन ने X पर लिखा- 3 शानदार सालों के बाद, मैं अगले हफ्ते के अंत में OpenAI छोड़ रहा हूं। मैंने महीने की शुरुआत में OpenAI की लीडरशिप टीम के साथ अपना फैसला शेयर किया था। श्रीनिवास ने कंपनी की लीडरशिप के साथ शेयर किए गए अपने फैसले को शेयर किया है। उन्होंने आगे लिखा- Hi Team, मैंने OpenAI छोड़ने का फैसला कर लिया है। पिछले 3 साल एक जबरदस्त सफर रहे हैं, जो 10 साल जैसे लगे। B2B इंजीनियरिंग टीम को लीड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए/आने वाले प्रोडक्ट्स को देखते हुए, मुझे लगा कि अब पीछे हटने का सही समय आ गया है।