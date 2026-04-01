‘हमारा हौसला बुलंद है, इरादा अटूट है’ PM मोदी ने जन धन योजना, तीन तलाक, UCC समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा

PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस, DMK, TMC और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी यह देखकर बहुत दुख हुआ, जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, DMK, TMC और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया, वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान और उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती है।