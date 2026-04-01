डूबे हुए ईरानी युद्धपोत के जीवित बचे नाविक ने सुनाई खौफनाक दास्तां, कोई भी सदस्य जहाज छोड़कर नहीं भागा

Sinking Iranian Warship Story: श्रीलंका के पास हिंद महासागर में अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरानी युद्धपोत IRIS Dena डूब गया था। इस हमले में चालक दल के 104 सदस्यों की मौत हो गई थी। अब इस घटना में जीवित बचे एक घायल नाविक, हामिद मोमेनेह ने उस भयावह रात का आंखों देखा हाल सुनाया है। नाविक का दावा है कि अमेरिकी हमले का मुख्य उद्देश्य केवल जहाज को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उस पर मौजूद सभी कर्मियों की जान लेना था। उन्होंने बताया कि यह हमला बिना किसी पूर्व चेतावनी के किया गया था।