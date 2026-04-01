TCS Sexual Harassment: महिला कर्मचारी ने साड़ी खींचने, पेट और कमर छूने का लगाया आरोप, 8 आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने बताया कि गुड़ी पड़वा के दिन मार्च में जब वह साड़ी पहनकर आई थी तो रजा ने उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। पीड़िता ने कहा 'मैंने मुड़कर देखा तो मेरा पल्लू रजा के हाथ में था। मैंने तुरंत खींच लिया, तब वह उसे देखकर मुस्कुराया' बाद में जब वह नियमित ड्यूटी पर आई तो दूसरे टीम के आसिफ अंसारी बार-बार पास आकर बैठने लगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया, 'वे मेरी जांघ और कंधे पर हाथ रखते थे। एक बार उन्होंने पेट और कमर छूते हुए कहा कि तुम्हारा जीरो फिगर है। गैलरी में उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया, मैंने धक्का देकर भाग ली।' आसिफ ने कहा, 'क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं।' लंच टाइम में भी वे पास बैठकर जांघ पर हाथ रखते और कहते, 'जैसे तुम पति के लिए खाना बनाती हो वैसे मेरे लिए भी बनाकर लाओ। शादी से पहले बॉयफ्रेंड थे, एक और रखने में क्या बुराई है?