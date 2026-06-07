7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LPG Price Hike: ‘महंगाई रोकने में नाकाम रही ‘विश्वगुरु’ सरकार’, रसोई गैस महंगी होने पर TMC का केंद्र सरकार पर निशाना

LPG cylinder rate : घरेलू रसोई गैस महंगी होने पर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'विश्वगुरु' सरकार आम जनता को महंगाई के झटकों से बचाने में पूरी तरह नाकाम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jun 07, 2026

Cooking gas cylinder domestic LPG price hike

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी । ( फोटो : ANI )

Domestic LPG price: घरेलू रसोई गैस के दामों में हाल ही में की गई वृद्धि को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई का पूरा बोझ साधारण परिवारों पर थोपा जा रहा है, जबकि संपन्न वर्ग इससे पूरी तरह अछूता है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये कहा कि खुद को 'विश्वगुरु' बताने वाली सरकार को अपने नागरिकों को लगातार लग रहे महंगाई के झटकों से राहत देने में सक्षम होना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि कीमतों में यह बदलाव अमीरों के लिए भले ही एक 'छोटी-सी असुविधा' हो, लेकिन उन परिवारों के लिए यह बहुत बड़ा संकट है जो पहले से ही घरेलू खर्चों को संभालने में परेशान हैं।

लगातार बढ़ती महंगाई के झटकों से सुरक्षित नहीं रख पा रही है सरकार

टीएमसी के बयान के अनुसार, 'घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया गया है। भाजपा का मॉडल यही है कि जब भी कोई वैश्विक संकट आता है, तो गरीब तो परेशान होते हैं लेकिन अमीर और फलते-फूलते हैं। जो सरकार खुद को 'विश्वगुरु' कहती है, वह अपने देशवासियों को लगातार बढ़ती महंगाई के झटकों से सुरक्षित नहीं रख पा रही है।'

नरेंद्र मोदी सरकार यह वित्तीय बोझ सीधे परिवारों पर ट्रांसफर कर रही

पार्टी ने कहा, 'भविष्य की नीतियां बनाने और आम जनता को सुरक्षा देने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार इस वित्तीय बोझ को सीधे परिवारों पर ट्रांसफर कर रही है। पैसे वालों के लिए यह एक मामूली बात हो सकती है, मगर लाखों परिवारों के लिए यह उनके पहले से तंग आ चुके बजट पर एक और करारी चोट है।'

कीमतों में बदलाव और उसका प्रभाव

यह तीखी प्रतिक्रिया रसोई गैस के दामों में प्रति सिलेंडर 29 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आई है। बदली हुई ये नई दरें रविवार से ही प्रभावी हो गई हैं। इस हालिया वृद्धि के बाद, देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर अब 942 रुपये पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ था, जिसके चलते तेल कंपनियों ने बीती 7 मार्च को भी एलपीजी के दाम 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए थे।

सरकार का पक्ष और तेल मंत्रालय की सफाई

इस बीच, गुरुवार को आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी बैठक के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादन को तेज करने और आयात को सुरक्षित करने जैसे कई जरूरी कदम उठाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर कम वसूली (अंडर-रिकवरी) का आंकड़ा अभी भी लगभग 700 रुपये के आसपास बना हुआ है।

डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से जोड़ा

इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों एलपीजी की मांग में देखी गई गिरावट की वजहों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक (कमर्शियल) और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा गैस का इस्तेमाल घटाने, बुकिंग के नियमों को बेहतर करने और तकनीक पर आधारित डिलीवरी वेरिफिकेशन से मांग में यह कमी आई है। शर्मा के अनुसार, "मांग घटने की मुख्य वजह यह है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में एलपीजी का उपभोग कम हुआ है। इसके अलावा हमने बुकिंग की समय-सीमा को 25 दिन और 45 दिन तक सीमित कर दिया है। साथ ही, अब डिलीवरी को 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) से जोड़ दिया गया है, जिससे व्यवस्था में सुधार हुआ है।'






खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

Updated on:

07 Jun 2026 01:50 pm

Published on:

07 Jun 2026 12:42 pm

Hindi News / National News / LPG Price Hike: ‘महंगाई रोकने में नाकाम रही ‘विश्वगुरु’ सरकार’, रसोई गैस महंगी होने पर TMC का केंद्र सरकार पर निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में Cockroach Janata Party के प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके का आया बयान, कहा- यह यहीं खत्म नहीं होता

Cockroach Janata Party Protest
राष्ट्रीय

हिटलर विवाद: रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़की भाजपा

Telangana Chief Minister Revanth Reddy addressing
राष्ट्रीय

भारत में गिरती प्रजनन दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता

Elon Musk
विदेश

LPG Price Hike: बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा- भारत में बाकी देशों से सस्ता है गैस, लोग बोले- वहां की प्रति व्यक्ति आय भी देख लीजिए

Domestic LPG Cylinder Price Increase
राष्ट्रीय

दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी का उड़ाया मजाक, कहा- अपनी पार्टी में नहीं मिल रहा समर्थन

BJP vs TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.