दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी का उड़ाया मजाक, कहा- अपनी पार्टी में नहीं मिल रहा समर्थन

बता दें INDIA ब्लॉक की अहम बैठक 8 जून को होने जा रही है। यह बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बड़ी हार के बाद हो रही है। चुनाव में TMC केवल 80 सीटें जीत सकी, जबकि भाजपा ने 294 में से 208 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। बैठक में TMC समेत कई विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, INDIA गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी DMK ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। DMK कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकर्ता कांग्रेस के रवैये से बेहद निराश हैं। DMK के इस फैसले को INDIA ब्लॉक के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह पार्टी गठबंधन की मजबूत सहयोगियों में गिनी जाती रही है।