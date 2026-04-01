Viral Video: इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है बागेश्वर बाबा का ये नया वीडियो, देखकर लोगों के उड़ गए होश

Instagram Reel: आजकल सोशल मीडिया का दायरा इतना बढ़ गया है कि कब, क्या और कौन रातों-रात मशहूर हो जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हाल ही में बाबा बागेश्वर की एक नई इंस्टाग्राम रील इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है है। इस वीडियो ने सामने आते ही डिजिटल दुनिया में एक अलग ही तहलका मचा दिया है। हर कोई इस वीडियो को बार-बार देख रहा है और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कर रहा है। इंटरनेट की दुनिया में हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दर्शकों के दिलों में उतर जाते हैं या उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह वीडियो उसी खास श्रेणी में अपनी जगह पक्की कर चुका है।