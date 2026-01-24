24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Diwas: यूपी दिवस पर बोले CM Yogi, बीमारू से निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

UP Diwas 2026 : उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से आगे बढ़कर आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 24, 2026

यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Diwas Yogi statement: उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। संघर्ष, अव्यवस्था और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा सेवाओं, रोजगार सृजन और समग्र विकास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और आज वह अपनी सामर्थ्य को साकार कर रहा है।”

बीमारू राज्य से विकास का इंजन बनने की यात्रा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की बदहाली आम बात थी, जिससे विकास बाधित होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित, निवेश के अनुकूल और विकासशील राज्य के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने कहा,“हमारे प्रदेश ने संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए नई उड़ान भरी है। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।”

महिला शक्ति को मिला नया सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं लागू की गयी, जिनका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। आज महिलाएं न केवल अपने परिवार, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। पहले जहां इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता था, वहीं आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में प्रदेश में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। कोविड काल में प्रदेश ने जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला, वह पूरे देश के लिए उदाहरण बना।

रोजगार और निवेश में नई पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं ने रोजगार सृजन को नई दिशा दी है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को भी तेजी से लागू किया गया है।

कानून-व्यवस्था में सुधार बना विकास की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है। प्रदेश सरकार ने अपराध और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगामुक्त और भयमुक्त वातावरण की ओर बढ़ चुका है, जिससे आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेज रफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभूतपूर्व गति से हुआ है। एक्सप्रेस वे, हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे परियोजनाओं ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास भी प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहा है।

गरीब, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र गरीब, किसान और युवा रहे हैं। किसान सम्मान निधि, गन्ना भुगतान, सिंचाई योजनाएं और फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को राहत मिली है। गरीबों के लिए आवास, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।

प्रदेशवासियों से सहभागिता की अपील

यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की इस यात्रा में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान के अनुरूप आगे बढ़ाएं। यह प्रदेश केवल संभावनाओं का नहीं, बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन चुका है।”

ये भी पढ़ें

Keshav Prasad Maurya: काशी से संगम तक संकटमोचक बने केशव मौर्य, धर्मसंकट में भाजपा सरकार को संभालने की फिर निभाई भूमिका
लखनऊ
संकट से पुरुषार्थ उबारे, धर्मसंकट से ‘केशव’ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

मायावती

राहुल गांधी

सोनिया गांधी

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 09:08 am

Published on:

24 Jan 2026 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Diwas: यूपी दिवस पर बोले CM Yogi, बीमारू से निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मतदाता सुनवाई में बड़ी राहत, अब खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं, परिजन कर सकेंगे दस्तावेज जमा

UP SIR
लखनऊ

यूपी की सियासत में खुलकर सामने आई वर्चस्व की लड़ाई, राजभर समाज के दो बड़े नेताओं में तीखा टकराव

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और अनिल राजभर के समर्थकों में भिड़ंत, मंच से गाली-गलौज का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Diwas Special: यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसने बदल दी देश की राजनीति

यूपी की वो ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने देश की राजनीति बदल दी
लखनऊ

ये वही राज्य है जिसने 8 प्रधानमंत्री दिए…नाम है ‘उत्तर प्रदेश’ , 6 बार नाम बदलकर मिली नई पहचान

up diwas 2026, up diwas 2026 news, up news, up diwas prerna sthal, up diwas amit shah
लखनऊ

राहुल गांधी दो नाव की सवारी कर रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते : बृजभूषण

सुल्तानपुर में निजी कार्यक्रम के दौरान बोले पूर्व सांसद, कई मुद्दों पर खुलकर रखे विचार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.