UP Diwas: यूपी दिवस पर बोले CM Yogi, बीमारू से निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

UP Diwas Yogi statement: उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। संघर्ष, अव्यवस्था और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा सेवाओं, रोजगार सृजन और समग्र विकास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और आज वह अपनी सामर्थ्य को साकार कर रहा है।”

