UP Politics: विजन, न एजेंडा, सिर्फ मोदी विरोध! INDIA गठबंधन पर सुरेश खन्ना का बड़ा हमला

22 राज्यों में NDA की सरकार, विपक्ष के पास सिर्फ भाजपा विरोध का एजेंडा: खन्ना (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Suresh Khanna INDIA Meeting Statement: उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने INDIA गठबंधन की हालिया बैठक और विपक्षी दलों की रणनीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस विजन या जनहित का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है, जबकि देश की जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के आधार पर भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है।
लखनऊमें मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि INDIA गठबंधन विभिन्न राजनीतिक दलों का ऐसा समूह है, जो केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से एकजुट हुआ है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के नेताओं के पास न तो देश के विकास को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप है और न ही जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना। यही कारण है कि देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार मजबूत स्थिति में बने हुए हैं।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भाजपा की बढ़ती ताकत और जनसमर्थन का मुख्य कारण उसकी नीतियां और विकासोन्मुखी कार्यशैली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों ने विकास, बुनियादी ढांचे, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है और यही कारण है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा केवल चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करती, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के सभी वर्गों के विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की यही कार्यशैली उसे अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाती है।
अपने बयान में मंत्री खन्ना ने भाजपा और एनडीए की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के 28 राज्यों में से 22 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं अथवा सरकार का हिस्सा हैं। उन्होंने इसे भाजपा की नीतियों और संगठनात्मक क्षमता की सफलता बताया।
खन्ना ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का इतना व्यापक विस्तार और जनसमर्थन केवल चुनावी रणनीति के आधार पर संभव नहीं है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, मजबूत संगठन और जनता के प्रति जवाबदेही की भावना होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूत किया है, जिसका परिणाम आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है।
मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि INDIA गठबंधन में शामिल दलों के बीच वैचारिक एकरूपता का अभाव है। कई दल ऐसे हैं, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और जिनकी नीतियां भी अलग-अलग रही हैं। ऐसे में केवल भाजपा विरोध के आधार पर गठित गठबंधन लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि जनता अब केवल नारों और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से प्रभावित नहीं होती। लोग यह देख रहे हैं कि कौन-सी सरकार उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। भाजपा की सरकारों ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचाया है, जबकि विपक्षी दल केवल राजनीतिक समीकरण बनाने में व्यस्त हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए भाजपा और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय में नेताओं के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं। INDIA गठबंधन जहां विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों और संगठनात्मक मजबूती को जनता के सामने प्रमुखता से रख रही है।
सुरेश कुमार खन्ना का यह बयान भी उसी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उसके पास विकास का स्पष्ट एजेंडा और मजबूत नेतृत्व है, जबकि विपक्ष केवल भाजपा विरोध तक सीमित है।
खन्ना ने कहा कि भाजपा को देश की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है और आने वाले समय में भी यह समर्थन बरकरार रहेगा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचा है। यही कारण है कि पार्टी को लगातार चुनावी सफलता मिल रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति समर्पित है तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विपक्षी गठबंधन चाहे जितनी बैठकें कर ले, लेकिन जब तक उसके पास जनता के लिए स्पष्ट नीति और विकास का एजेंडा नहीं होगा, तब तक वह भाजपा और एनडीए के प्रभावी विकल्प के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाएगा।
सुरेश कुमार खन्ना के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने उनके बयान का समर्थन करते हुए विपक्ष पर सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है, जिससे आगामी चुनावों की तैयारियों का माहौल और अधिक स्पष्ट होता दिखाई देगा।
इंडिया ब्लॉक मीटिंग पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, “…इस अलायंस के पास BJP या NDA को हराने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास कोई ठोस प्लान या विज़न नहीं है। 28 राज्यों में से, हम या तो सत्ता में हैं या 22 में रूलिंग कोएलिशन का हिस्सा हैं, यह हमारी पार्टी की पॉलिसी की वजह से मिली सफलता है और इसका नतीजा इतना बड़ा, लगातार विस्तार है। बस कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
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