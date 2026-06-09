UP Politics: विजन, न एजेंडा, सिर्फ मोदी विरोध! INDIA गठबंधन पर सुरेश खन्ना का बड़ा हमला

Suresh Khanna INDIA Meeting Statement: उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने INDIA गठबंधन की हालिया बैठक और विपक्षी दलों की रणनीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस विजन या जनहित का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है, जबकि देश की जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के आधार पर भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है।