8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

रामभद्राचार्य का बड़ा दावा, कहा- मुझे और मेरी पीठ को खतरा, आशुतोष विवाद पर छिड़ी बहस

Rambhadracharya News: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की कथित टिप्पणी के बाद आशुतोष को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले में जांच और सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। जानिए क्या है पूरा मामला?

5 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jun 08, 2026

आशुतोष विवाद पर रामभद्राचार्य की चिंता (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

जगद्गुरु रामभद्राचार्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Rambhadracharya Ashutosh Controversy: धार्मिक और सामाजिक हलकों में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा एक व्यक्ति आशुतोष को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है। इस घटनाक्रम ने न केवल धार्मिक जगत में बहस छेड़ दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब शंकराचार्य से जुड़े विवादों के बीच आशुतोष नामक व्यक्ति का नाम सामने आया। विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रसारित बयानों में दावा किया गया कि आशुतोष ने शंकराचार्य के संबंध में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद जगद्गुरु रामभद्राचार्य की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आशुतोष के बारे में चिंता व्यक्त की और प्रशासन से मामले की जांच की मांग की।

रामभद्राचार्य की चिंता बनी चर्चा का विषय

धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया। उनके नाम से प्रसारित बयानों में कहा गया कि उन्हें संबंधित व्यक्ति के कथित आपराधिक इतिहास की जानकारी मिलने के बाद चिंता हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग भी की। इन बयानों के बाद समर्थकों और अनुयायियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई। कई लोगों ने इसे सुरक्षा और धार्मिक संस्थाओं की गरिमा से जुड़ा विषय बताया, जबकि कुछ लोगों ने पूरे मामले में तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की।

क्या बोले- रामभद्राचार्य?

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो और प्रसारित बयानों के अनुसार, उन्होंने आशुतोष नामक व्यक्ति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रामभद्राचार्य ने कहा कि संबंधित व्यक्ति के कथित आपराधिक इतिहास की जानकारी मिलने के बाद उन्हें भय और चिंता महसूस हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

रामभद्राचार्य का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में सक्रिय रूप से विवाद खड़ा कर रहा है, तो उसकी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपने बयान में उन्होंने यह भी आशंका जताई कि उनकी पीठ, संस्था और उनके उत्तराधिकारी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा एवं जांच संबंधी कदम उठाने चाहिए। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने से सच्चाई सामने आएगी और किसी भी प्रकार की भ्रम या विवाद की स्थिति समाप्त होगी। फिलहाल उनके इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

शिष्य होने के दावे पर भी उठे प्रश्न

विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संबंधित व्यक्ति स्वयं को जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताता रहा है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए कथित बयानों में उसने कई बार अपने परिचय के साथ इस संबंध का उल्लेख किया था।

हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस दावे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं को किसी संत या धर्मगुरु का अनुयायी बताना और वास्तव में उस संस्था से अधिकृत रूप से जुड़ा होना दो अलग-अलग बातें हैं। ऐसे में इस संबंध की वास्तविक स्थिति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग

मामले के सामने आने के बाद कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप हैं या यदि किसी धार्मिक संस्था की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक संबंधित आरोपों या आशंकाओं को लेकर किसी सक्षम जांच एजेंसी की ओर से कोई सार्वजनिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरा मामला अभी दावों और प्रतिदावों के स्तर पर ही बना हुआ है।

राजनीतिक रंग भी लेने लगा विवाद

जैसे-जैसे मामला चर्चा में आया, वैसे-वैसे इसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी जुड़ने लगीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और पूछा कि यदि किसी व्यक्ति पर पहले से गंभीर आरोप या आपराधिक मामले हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

वहीं दूसरी ओर सरकार समर्थक वर्ग का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल आरोपों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। उनका तर्क है कि कार्रवाई कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। इस बीच कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धार्मिक विषयों से जुड़े विवाद अक्सर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसे मामलों में विभिन्न पक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण से घटनाओं की व्याख्या करते हैं।

सोशल मीडिया पर बढ़ी बहस

पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न मंचों पर लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग जगद्गुरु रामभद्राचार्य की चिंताओं को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पूरे मामले में तथ्यों और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई दावों और टिप्पणियों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आधिकारिक स्रोतों और प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा किया जाना चाहिए।

धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा पर चर्चा

इस विवाद ने धार्मिक संस्थाओं और उनके प्रमुखों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि किसी प्रमुख संत या संस्था द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंता व्यक्त की जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। धार्मिक मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी आशंका या आरोप की जांच निष्पक्ष रूप से होना आवश्यक है ताकि सत्य सामने आ सके और समाज में अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने।

आधिकारिक स्थिति का इंतजार

फिलहाल पूरे मामले में संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों या सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी कारण विभिन्न स्तरों पर अटकलों और चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्ष जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक जांच या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी आरोप या दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।

धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर यह दिखाया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में उठने वाले सवाल किस तरह व्यापक बहस का रूप ले सकते हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित पक्षों और प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और जांच या स्पष्टीकरण के माध्यम से इस विवाद पर किस प्रकार विराम लगता है।

विराट कोहली क्यों जाते हैं प्रेमानंद महाराज के पास? रामभद्राचार्य ने बताया

ये भी पढ़ें
प्रेमानंद महाराज, योगी और सनातन पर रामभद्राचार्य के बड़े बयान, चर्चा में आया संबोधन (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 05:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / रामभद्राचार्य का बड़ा दावा, कहा- मुझे और मेरी पीठ को खतरा, आशुतोष विवाद पर छिड़ी बहस

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उत्तर प्रदेश: बीजेपी विधायकों को सता रहा ‘बिजली के झटके’ का डर!

up politics
लखनऊ

कौन हैं UP के IPS अजय पाल शर्मा? जिनको फिल्म ‘पुष्पा’ के स्टाइल में TMC नेता ने दी थी धमकी, अब STF के हत्थे चढ़ा आरोपी

IPS Ajay Pal Sharma, Jahangir Khan arrested, TMC leader arrested, UP Police Singham, UP News
लखनऊ

प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते भावुक हुए कलराज मिश्र, परिवार संग बांटा दर्द

प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कलराज मिश्र, अपर्णा यादव से मिलकर जताया शोक (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

UP में मौसम का बड़ा अलर्ट: कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले पूर्व TMC नेता जहांगीर खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या था पूरा मामला

Jahangir Khan arrested, Jahangir Khan TMC Nepal
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.