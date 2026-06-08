रामभद्राचार्य का बड़ा दावा, कहा- मुझे और मेरी पीठ को खतरा, आशुतोष विवाद पर छिड़ी बहस

रामभद्राचार्य का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में सक्रिय रूप से विवाद खड़ा कर रहा है, तो उसकी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपने बयान में उन्होंने यह भी आशंका जताई कि उनकी पीठ, संस्था और उनके उत्तराधिकारी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा एवं जांच संबंधी कदम उठाने चाहिए। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने से सच्चाई सामने आएगी और किसी भी प्रकार की भ्रम या विवाद की स्थिति समाप्त होगी। फिलहाल उनके इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।