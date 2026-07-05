FIFA World Cup 2026: फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराया, क्वार्टरफाइनल का टिकट किया पक्का

इस मैच में फ्रांस ने 15 शॉट्स लगाए, तो वहीँ पैराग्वे ने 5 शॉट्स लगाए। फ्रांस के 5 शॉट्स टारगेट पर लगे, तो पैराग्वे का सिर्फ 1 शॉट टारगेट पर लगा। फ्रांस के पास कुल समय के 76% समय बॉल रही, तो पैराग्वे के खिलाड़ियों के पास सिर्फ 24% समय बॉल रही। फ्रांस के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान 90% सटीकता के साथ 552 पास किए, तो वहीँ पैराग्वे के खिलाड़ियों ने 57% सटीकता के साथ सिर्फ 175 पास किए। फ्रांस के खिलाड़ियों ने 11 फाउल किए, तो वहीँ पैराग्वे के खिलाड़ियों ने 12 फाउल किए। फ्रांस को 3 येलो कार्ड मिले, जबकि पैराग्वे को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला। फ्रांस और पैराग्वे दोनों ने ही एक भी ऑफसाइड नहीं किया। फ्रांस को 12 कार्नर मिले, जबकि पैराग्वे को सिर्फ 2 कार्नर मिले।