FIFA World Cup 2026: मोरक्को ने मेजबान कनाडा को किया बाहर, 3-0 से जीत के साथ क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

फीफा वर्ल्डकप (FIFA World Cup) 2026 के राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टरफाइनल) की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही मैच में मोरक्को (Morocco) ने मेजबान देशों में से एक कनाडा (Canada) को हरा दिया है। मोरक्को ने यह मैच 3-0 से जीतते हुए कनाडा को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ ही मोरक्को क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मोरक्को की तरफ से अज़ेदीन ओउनाही (Azzedine Ounahi) ने मैच के 50वें मिनट में पहला गोल दागते हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी। फिर ओउनाही ने 82वें मिनट में एक और गोल दागते हुए इस बढ़त को बढ़ा दिया। दूसरा हाफ पूरा होने के बाद इंजरी टाइम के 8वें मिनट (90+8') में सोफियान रहीमी (Soufiane Rahimi) ने मोरक्को के लिए तीसरा गोल दाग दिया और कनाडा की उम्मीदों को तोड़ दिया।