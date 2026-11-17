Dilip Ghosh statement : बंगाल में गूंजा गीता पाठ, घोष बोले: "मुगलों को कुंभ से जवाब मिला था, अब मेलों से मिल रहा है" (फोटो सोर्स: @ians_india)
Dilip Ghosh Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कोलकाता और न्यू टाउन में कई बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया। उन्होंने हिंदुओं के विरोध को हथियार नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों से जोड़ा। साथ ही तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर तीखे आरोप लगाए। सीमावर्ती इलाकों में हिंदू आबादी घटने का दावा भी किया। इसी कारण यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है।
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने एक ही दिन में कई मोर्चे खोल दिए। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी से शुरू हुई बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और बंगाल की धार्मिक पहचान तक पहुंच गई।
कल्याण बनर्जी पर पलटवार करते हुए घोष ने पूछा कि ईद पर हर मोहल्ले में मुबारकबाद गूंजती थी, तब उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? उनके मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लाखों लोगों ने बंगाल की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है, और कई इलाकों में हिंदीभाषी आबादी स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता इन्हीं लोगों से वसूली करते थे और ऊपर से गालियां भी देते थे। ममता बनर्जी पर भी हिंदीभाषियों को गुंडा कहने का आरोप जड़ा। साथ ही जोड़ा कि बंगाल में हर व्यक्ति को अपनी आस्था और रीति निभाने का अधिकार है।
अखिलेश यादव के बयान पर घोष का तर्क था कि भाजपा के पास एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं। उनका दावा है कि पूरा समाज नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है, जबकि दूसरे दल गरीबों और दलितों के नाम पर सियासत करते रहे, पर किया कुछ नहीं।
सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के विरोध के तरीके को समझाया। घोष बोले कि हिंदू हथियार से नहीं, आचरण और तपस्या से जवाब देते हैं। उनके अनुसार मुगल शासन में अत्याचार हुए तो हिंदुओं ने भव्य कुंभ मेले आयोजित कर जवाब दिया, और आज भी मेलों व जमावड़ों के जरिये शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल के कई जिलों और ब्लॉकों में हिंदू आबादी शून्य हो गई है। सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं शंख नहीं बजता और शाम को दीया नहीं जलता था। फिर भी दीपावली और काली पूजा बड़े पैमाने पर मनी, जो उनके मुताबिक हिंदुओं के उत्साह का सबूत है।
न्यू टाउन में उन्होंने बताया कि इनडोर स्टेडियम में पांच लाख लोगों की क्षमता नहीं है, फिर भी गीता पाठ और हनुमान चालीसा जैसे आयोजन विशाल स्तर पर हो रहे हैं। घोष ने कहा कि बंगाल हमेशा सनातनी चरित्र वाला राज्य रहा है। वंदे मातरम यहीं लिखा गया, देशभक्ति को मां दुर्गा से जोड़ा गया और क्रांतिकारी आंदोलन भी यहीं पनपे। उनका आरोप है कि पिछले 50 साल इस असली चरित्र को दबाकर रखा गया।
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