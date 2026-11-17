कल्याण बनर्जी पर पलटवार करते हुए घोष ने पूछा कि ईद पर हर मोहल्ले में मुबारकबाद गूंजती थी, तब उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? उनके मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लाखों लोगों ने बंगाल की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है, और कई इलाकों में हिंदीभाषी आबादी स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता इन्हीं लोगों से वसूली करते थे और ऊपर से गालियां भी देते थे। ममता बनर्जी पर भी हिंदीभाषियों को गुंडा कहने का आरोप जड़ा। साथ ही जोड़ा कि बंगाल में हर व्यक्ति को अपनी आस्था और रीति निभाने का अधिकार है।