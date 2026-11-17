उन्होंने आगे कहा कि हर बार खाने के समय पापा होते थे और उनकी गोद में मम्मा बैठी होती थीं। मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है। इसलिए जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था और उनकी मां अपने पिता की गोद में नहीं बैठी होती थीं, तो मैं उनसे पूछता था कि आखिर यह क्या हो रहा है? तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं? लंच हो या डिनर, मम्मा पापा की गोद में ही बैठती थीं।