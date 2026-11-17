राहुल गांधी की पोस्ट पर सियासी बयानबाजी तेज (Photo- Instagram/ Rahul Gandhi)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने पोस्ट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर इंसान और भगवान के बीच की मर्यादा को लांघने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों पर डर, गुस्से और नफरत से घिरे होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने पोस्ट के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की एक मंदिर की मूर्ति की तस्वीर भी शेयर की थी।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- डर, गुस्से और नफरत ने बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है।
राहुल गांधी ने आगे लिखा- एक सच्चे हिंदू के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद को महसूस कर सकें। सत्यम शिवम सुंदरम।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पोस्ट पर सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंसान का पतन उस समय तेज हो जाता है, जब वह भगवान के सामने खड़े होने के बजाय खुद को भगवान के रूप में पेश करने लगता है। किसी इंसान की तुलना शिव और पार्वती से करना भक्ति नहीं है। यह उस अहंकार का प्रदर्शन है, जो खुद को ही ईश्वर समझने लगा है।
उन्होंने आगे कहा कि कोई गांधी ही नहीं, बल्कि कोई भी मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। सरमा ने कहा कि हम अपने भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, खुद को उनके बराबर नहीं मानते। विनम्रता ही महानता की नींव है। जब उसकी जगह अहंकार ले लेता है, तो पतन की शुरुआत हो जाती है।
यह पूरा विवाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन कार्यक्रम में राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ।
सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपने माता-पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते, उनके आपसी प्रेम और राजीव गांधी की हत्या के बाद परिवार पर पड़े गहरे भावनात्मक असर का जिक्र किया था।
कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के बीच के प्रेम को याद करते हुए बचपन का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके घर में माता-पिता का एक-दूसरे के प्रति स्नेह इतना सहज था कि उन्हें लगता था कि हर परिवार में ऐसा ही होता होगा।
उन्होंने आगे कहा कि हर बार खाने के समय पापा होते थे और उनकी गोद में मम्मा बैठी होती थीं। मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है। इसलिए जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था और उनकी मां अपने पिता की गोद में नहीं बैठी होती थीं, तो मैं उनसे पूछता था कि आखिर यह क्या हो रहा है? तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं? लंच हो या डिनर, मम्मा पापा की गोद में ही बैठती थीं।
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