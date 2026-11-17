गठबंधन टूटने के बाद अखिल गोगोई का राहुल गांधी पर पलटवार, Photo- ANI
असम में कांग्रेस द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के कुछ महीनों बाद, रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर 'समानांतर विरोध प्रदर्शन' (parallel protests) आयोजित करके CJP आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि किसी स्वतंत्र जन-आंदोलन का समर्थन किए बिना, विपक्ष 2029 में सरकार को सत्ता से नहीं हटा सकता।
गांधी को लिखे दो पन्नों के कड़े शब्दों वाले पत्र में, गोगोई ने CJP आंदोलन को 2014 के बाद से 'सबसे शक्तिशाली और प्रभावी जन-आंदोलन' बताया, जो इस तानाशाही को हिलाने की क्षमता रखता है। उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन ने पांच महीनों के भीतर ही युवाओं को जगा दिया, जबकि पारंपरिक विपक्षी राजनीति पिछले 12 वर्षों में ऐसा करने में विफल रही थी।
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