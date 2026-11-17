असम में कांग्रेस द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के कुछ महीनों बाद, रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर 'समानांतर विरोध प्रदर्शन' (parallel protests) आयोजित करके CJP आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि किसी स्वतंत्र जन-आंदोलन का समर्थन किए बिना, विपक्ष 2029 में सरकार को सत्ता से नहीं हटा सकता।