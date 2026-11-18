BJP National Executive Meeting 2026 : हरियाणा बनेगा BJP की सियासी रणनीति का केंद्र, सूरजकुंड में दो बड़ी बैठकों की तारीखें तय (फोटो सोर्स: ANI)
BJP National Executive Meeting 2026: भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों के लिए संगठन की गतिविधियां तेज कर दी हैं। हरियाणा का सूरजकुंड एक बार फिर पार्टी की अहम बैठकों का केंद्र बनने जा रहा है। यहां नवंबर के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जुटेंगे, जबकि दिसंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इन आयोजनों को नए नेतृत्व के तहत संगठन की प्राथमिकताएं तय करने और आने वाले राजनीतिक दौर के लिए पार्टी की तैयारी मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यशाला 27 और 28 नवंबर को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होगी। पार्टी की ओर से कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इस दो दिवसीय आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहली राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी कार्यशाला होगी। ऐसे में इस बैठक को संगठन के भीतर तालमेल बढ़ाने और पार्टी की आगामी गतिविधियों की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
नवंबर की कार्यशाला के बाद भाजपा दिसंबर में एक और महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 और 20 दिसंबर को आयोजित होगी। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं के साथ संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
लगातार दो बड़े आयोजनों से साफ है कि भाजपा आने वाले समय में संगठनात्मक तैयारियों को विशेष महत्व दे रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कार्यशाला में जहां संगठन के कामकाज पर विचार-विमर्श होगा, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के व्यापक एजेंडे पर चर्चा का रास्ता खुलेगा।
नितिन नवीन ने 17 अगस्त 2026 को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की थी। इसमें संगठन को नया स्वरूप देते हुए अनुभवी नेताओं और नए चेहरों को जगह दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, गजेंद्र पटेल, सतीश पूनिया, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वहीं बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया।
पार्टी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा और डी. पुरंदेश्वरी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हैं।
इस सूची में रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी और भारती प्रवीण पवार समेत अन्य महिला नेताओं को भी स्थान मिला है। खास बात यह है कि 13 उपाध्यक्षों में छह महिलाएं शामिल हैं। इसे राष्ट्रीय संगठन में महिला नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
सूरजकुंड भाजपा के लिए नया ठिकाना नहीं है। सितंबर 2012 में यहां पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 27 और 28 सितंबर को राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हुआ था। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी के करीब 200 नवनिर्वाचित सांसदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहीं आयोजित किया गया था।
इसके बाद 10 से 12 सितंबर 2016 तक यहां तीन दिवसीय बैठक हुई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह भैयाजी जोशी और सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने भी हिस्सा लिया था।
सूरजकुंड में पहले हो चुके इन आयोजनों को देखते हुए इस बार की बैठकों का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नए नेतृत्व के तहत भाजपा अपने संगठन को लेकर कौन-सी प्राथमिकताएं तय करती है।
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