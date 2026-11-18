BJP National Executive Meeting 2026: भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों के लिए संगठन की गतिविधियां तेज कर दी हैं। हरियाणा का सूरजकुंड एक बार फिर पार्टी की अहम बैठकों का केंद्र बनने जा रहा है। यहां नवंबर के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जुटेंगे, जबकि दिसंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इन आयोजनों को नए नेतृत्व के तहत संगठन की प्राथमिकताएं तय करने और आने वाले राजनीतिक दौर के लिए पार्टी की तैयारी मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।