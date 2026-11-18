जानकारी के अनुसार, 2022 में, नेत्र सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह ने रूपनगर (रोपड़) जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, चमकौर साहिब में कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उनके ही गढ़ में हराया था।

वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने चमकौर साहिब में 65 वर्षीय सिंह की जगह एक नए उम्मीदवार, जसवीर सिंह गढ़ी को मैदान में उतारा है, जो राज्य में बीएसपी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं।

AAP नेतृत्व के इस कदम से नाराज होकर,डॉ. चरणजीत सिंह ने अपनी सीट से किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चन्नी चमकौर साहिब से तीन बार 2007, 2012 और 2017 में विधायक रहे थे और उस समय मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें सिंह ने हरा दिया था। इससे पहले 2017 में, सिंह को चन्नी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।