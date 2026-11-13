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चंडीगढ़ पंजाब

BJP-अकाली दल गठबंधन की अटकलों पर CM भगवंत मान का तंज, बोले- ‘जीरो को जीरो से बांटें या जोड़ें, नतीजा जीरो ही’

Bhagwant Mann: पंजाब CM भगवंत मान ने BJP और अकाली दल के संभावित गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जीरो को जीरो से जोड़ें या बांटें, नतीजा जीरो ही रहता है। उनका यह बयान 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चर्चाओं के बीच आया है।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Imran Ansari

Updated: 13 Nov 2026, 2:28 PM IST

Bhagwant Mann

BJP-अकाली दल गठबंधन की अटकलों पर मान का तंज, फोटो सोर्स- ANI

BJP SAD Alliance: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BJP और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं पर तंज कसा है। उन्होंने दोनों दलों के संभावित साथ आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि शून्य को शून्य से बांटने या शून्य में शून्य जोड़ने पर भी नतीजा शून्य ही रहता है।

भगवंत मान ने कहा, 'Zero divided by zero is equal to zero and zero plus zero is equal to zero.' उनके इस बयान को BJP और अकाली दल के बीच संभावित गठजोड़ पर राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है।

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पंजाब में BJP और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पिछले कुछ समय से सियासी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह टिप्पणी राजनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। मान इससे पहले भी विपक्षी दलों पर अपने तंज और तीखे बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। इस बार उन्होंने गणित के उदाहरण के जरिए BJP और अकाली दल के संभावित गठबंधन की राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाया है।

पंजाब में अगले साल होंगे चुनाव

गौरतलब है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए BJP और शिरोमणि अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन की चर्चा तेज है। दोनों दल 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग हुए थे। अब करीब छह साल बाद दोनों के बीच फिर से राजनीतिक नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, गठबंधन को लेकर सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष नवंबर में समझौते की घोषणा पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक दोनों दलों की ओर से औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।

पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3 और BJP को 2 सीटें मिली थीं। Association for Democratic Reforms ऐसे में BJP-SAD के संभावित गठबंधन का सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ AAP और कांग्रेस से होगा। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत इस गठबंधन की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है।

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