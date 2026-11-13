पंजाब में बिजली बिलों पर जुर्माना-ब्याज माफ, मान सरकार लाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। पात्र उपभोक्ताओं को 45 दिनों के भीतर योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ लेना होगा। भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार ने किस्तों की सुविधा भी दी है। इसके तहत उपभोक्ता को सबसे पहले बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जा सकेगा। इन दोनों किस्तों के बीच छह-छह महीने का अंतर रखा गया है।