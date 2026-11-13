अमित शाह के पुणे दौरे से NCP विलय की अटकलें तेज, BJP-NCP-शिवसेना नेताओं से हो सकती है मुलाकात

वहीं, NCP (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को दोनों NCP धड़ों के बीच किसी भी तरह की विलय वार्ता से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को विलय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सुले ने कहा कि उनके भाई और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के दिन ही उनके लिए विलय का विषय समाप्त हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस संबंध में किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, इसलिए उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।