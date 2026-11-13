13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Mumbai News: दिवाली पर पटाखे फोड़ना पड़ा महंगा, मुंबई में 82 केस दर्ज; डॉक्टर से लेकर छात्र तक कार्रवाई की जद में

Mumbai Police Action: दिवाली पर सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ना मुंबई के लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 5 से 11 नवंबर के बीच 82 एफआईआर दर्ज कीं और 110 लोगों को नोटिस जारी किए। कार्रवाई में डॉक्टर, कारोबारी और छात्र भी शामिल हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Updated: 13 Nov 2026, 1:05 PM IST

Mumbai News

मुंबई में दिवाली पर आतिशबाजी करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। (फोटो सोर्स-IANS)

82 FIR in Mumbai: दिवाली पर पटाखे फोड़ने का शौक मुंबई के कई लोगों को भारी पड़ गया। शहर में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने और तय नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 5 से 11 नवंबर के बीच मुंबई में ऐसे मामलों में 82 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 110 लोगों को नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई की खास बात यह है कि इसमें केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, कारोबारी, रियल एस्टेट डेवलपर, केमिस्ट, छात्र और बुजुर्ग भी शामिल हैं।

मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा कार्रवाई मालाबार हिल इलाके में हुई। यहां पटाखे फोड़ने के 16 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पवई में 11, गामदेवी में 7 और धारावी में 6 केस सामने आए। माहिम और शिवाजी पार्क में 5-5, जबकि बांद्रा और कुरार में 4-4 एफआईआर दर्ज की गईं।

इसके अलावा बांगुर नगर, गोरेगांव, पंत नगर और विक्रोली में 3-3 मामले दर्ज हुए। दादर, सहार और शाहू नगर में 2-2 केस सामने आए। आजाद मैदान, कालाचौकी, मानखुर्द, एमआरए मार्ग, एमआईडीसी और नेहरू नगर में भी पुलिस ने एक-एक एफआईआर दर्ज की।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती

दरअसल, सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में आदेश जारी किया था। इसके तहत 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक सार्वजनिक सड़कों, रास्तों और दूसरी जगहों पर पटाखे, आतिशबाजी, रॉकेट, लेजर लाइट और तेज रोशनी वाली बीम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। मुंबई पुलिस और बीएमसी इस आदेश को लागू करा रहे हैं।

इसके अलावा, बीएमसी और मुंबई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 9 से 25 नवंबर तक रॉकेट और आसमान में छोड़े जाने वाले पटाखों पर अलग से पाबंदी लगाई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश में जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर, तेज आवाज वाले उपकरण, म्यूजिक बैंड और हवाई पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक है।

गाड़ियों और इमारत से टकराए रॉकेट

पुलिस ने कुछ मामलों में पटाखों से पैदा हुए खतरे का भी जिक्र किया है। आजाद मैदान पुलिस ने कालबादेवी में तीन रॉकेट छोड़ने के आरोप में ड्राइवर अविनाश साहा (34) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बताया गया कि ये रॉकेट सड़क से गुजर रही गाड़ियों और एक इमारत की दीवार से टकराए।

वहीं, बांद्रा में चेतावनी मिलने के बावजूद पटाखे फोड़ने के मामले में 24 वर्षीय पुष्कराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। मालाबार हिल में केमिस्ट जितेंद्र यादव (25) और पवई में 19 वर्षीय छात्र श्रेयस किरकर को भी पाबंदियों का उल्लंघन कर पटाखे जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने को लेकर इस बार नियमों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.