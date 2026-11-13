Mumbai News: दिवाली पर पटाखे फोड़ना पड़ा महंगा, मुंबई में 82 केस दर्ज; डॉक्टर से लेकर छात्र तक कार्रवाई की जद में

82 FIR in Mumbai: दिवाली पर पटाखे फोड़ने का शौक मुंबई के कई लोगों को भारी पड़ गया। शहर में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने और तय नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 5 से 11 नवंबर के बीच मुंबई में ऐसे मामलों में 82 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 110 लोगों को नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई की खास बात यह है कि इसमें केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, कारोबारी, रियल एस्टेट डेवलपर, केमिस्ट, छात्र और बुजुर्ग भी शामिल हैं।