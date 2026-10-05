यमन के अल मुखा तट के पास तेल टैंकर के करीब कई धमाके, UKMTO ने जारी की एडवाइजरी

UKMTO द्वारा जारी चेतावनी नंबर 151-26 के अनुसार, इस घटना की जानकारी जहाज के कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर (CSO) ने दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जहाज अल मुखा के दक्षिण में पानी से गुजर रहा था, तो उसके बहुत करीब कई जोरदार धमाके देखे गए। अभी यह साफ नहीं है कि धमाकों का कारण क्या था या इनके पीछे कौन था, UKMTO ने इस घटना को संदिग्ध गतिविधि बताया है।