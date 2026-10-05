Iran US Tensions: यमन में फिर गरजी बंदूकें, हूतियों पर यमन के प्रहार से दहला मध्य-पूर्व, अमेरिका को ईरान का दो-टूक पैगाम!

इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, तेहरान सैन्य समाधान नहीं चाहता, लेकिन यदि अमेरिका फिर सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफ ने भी कहा है कि वाशिंगटन की ओर से मध्यस्थों के जरिए जवाब मिला है, लेकिन अब एकतरफा शर्तें थोपने और बातचीत को लंबा खींचने का दौर खत्म होना चाहिए।