ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव को भारत का बता बैठे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- 12.5 करोड़ वोट पड़े, अमेरिकी चुनाव पूरी तरह भ्रष्ट

Brazil Presidential Election: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट की वजह से एक बार फिर चर्चा और विवादों के केंद्र में आ गए हैं। अपने 'ट्रुथ सोशल' अकाउंट पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 'भारत का राष्ट्रपति चुनाव' बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 12.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए अमेरिकी वोटिंग को पूरी तरह से भ्रष्ट बताया।