दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एसी से भड़की आग, 8 लोग सुरक्षित बचाए गए, दो पिल्लों की मौत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार दोपहर एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के बाद पूरी इमारत धुएं से भर गई, जिससे कई लोग घर के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते चार बच्चों और चार वयस्कों समेत कुल आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोगों को सीढ़ी की मदद से मकान से रेस्क्यू किया गया।