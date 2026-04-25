25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Fire: अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 3 फ्लैट को चपेट में लिया

जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस के दो अन्य फ्लैट भी इसकी चपेट में आ गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Apr 25, 2026

Jaipur Fire

आग लगने के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुहाना थाना क्षेत्र स्थित घर आंगन अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस के दो अन्य फ्लैट भी इसकी चपेट में आ गए। आग लगते ही आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

खाना बनाते समय लगी आग

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग मुहाना स्थित घर आंगन अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहने वाले आसिफ खान के फ्लैट में लगी। ग्राउंड फ्लोर में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव होने के बाद आग लग गई। आग वायरिंग के जरिए छठी मंजिल तक पहुंच गई. देखते ही देखते आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और फिर पास के दो अन्य फ्लैट तक फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे अपार्टमेंट में धुआं भर गया।

धुआं भरने से लोगों को चला पता

मुहाना थानाधिकारी गुर भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 1:50 बजे अपार्टमेंट में धुआं फैलने लगा। धुआं देखकर लोगों को आग लगने की जानकारी मिली। आग के कारण अपार्टमेंट की बिजली वायरिंग भी जल गई, जिससे हालात और गंभीर हो गए। धुएं के कारण कई लोग अपने फ्लैट में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।

कई लोगों को सुरक्षित निकाला

आग लगने के बाद पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम ने छठी मंजिल से दूसरी मंजिल तक फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। धुएं के कारण कई लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। रेस्क्यू के दौरान सीढ़ियों के पास एक युवक धुएं से दम घुटने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा।

हेड कांस्टेबल कान सिंह ने दिखाई बहादुरी

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल कान सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए बेहोश युवक को कंधे पर उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकाला। बाहर लाने के करीब दस मिनट बाद युवक को होश आया। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिसकर्मी की इस बहादुरी की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की।

ये भी पढ़ें

​​​​​Pali Murder: पाली में बेटे ने ही उतारा पिता को मौत के घाट, नशे की लत और शादी में बाधा बनी वजह
पाली
Pali murder case son kills father, Dhakdi village crime news, Shivpura police case Pali, Rajasthan family murder case, son killed father dispute Rajasthan, Pali breaking crime news, farmer murder case Rajasthan, family dispute killing Pali, Rajasthan rural crime update, Sojat subdivision protest news, police investigation Pali murder, Rajasthan shocking crime case, son arrested killing father, village crime Rajasthan news, Pali latest crime update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Fire: अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 3 फ्लैट को चपेट में लिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दीक्षांत समारोह में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संदेश, युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत

Rajasthan University convocation, Vice President CP Radhakrishnan speech, Jaipur education news, university convocation Rajasthan, youth role nation building, women gold medal students Rajasthan, higher education Rajasthan news, Rajasthan University event update, student achievement Jaipur, women empowerment education, Rajasthan governor statement, education minister Rajasthan news, Jaipur university ceremony, youth innovation India, convocation ceremony highlights
जयपुर

Nikay Chunav: राजस्थान निकाय चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट जारी, 5.49 लाख वोटर्स के नाम कटे, 2.27 लाख नए जुड़े

Rajasthan-SIR-Voter-List-3
जयपुर

संपादकीय: उच्च शिक्षा में दाखिले से पहले सही मार्गदर्शन जरूरी

जयपुर

मौसम ने ली करवट! राजस्थान के 16 जिलों में येलो अलर्ट, 30-40 किमी तेज हवाएं और आकाशीय बिजली

राजस्थान येलो अलर्ट, जयपुर येलो अलर्ट, राजस्थान मौसम अपडेट, Rajasthan yellow alert, Jaipur weather alert, Rajasthan thunderstorm alert, 25 अप्रैल येलो अलर्ट राजस्थान, जयपुर अजमेर जोधपुर मौसम चेतावनी, राजस्थान में 30-40 किमी हवाएं, मौसम विभाग राजस्थान अलर्ट
जयपुर

Cancer Treatment: कैंसर उपचार में क्या खत्म हो जाएगी कीमोथेरेपी ? कैंसर इलाज में आ रही बड़ी क्रांति

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.