Jaipur Fire: अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 3 फ्लैट को चपेट में लिया

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग मुहाना स्थित घर आंगन अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहने वाले आसिफ खान के फ्लैट में लगी। ग्राउंड फ्लोर में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव होने के बाद आग लग गई। आग वायरिंग के जरिए छठी मंजिल तक पहुंच गई. देखते ही देखते आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और फिर पास के दो अन्य फ्लैट तक फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे अपार्टमेंट में धुआं भर गया।