Nikay Chunav: राजस्थान निकाय चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट जारी, 5.49 लाख वोटर्स के नाम कटे, 2.27 लाख नए जुड़े

वार्ड स्तर पर मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा अंतर देखने को मिला है। वार्ड संख्या 26 सबसे बड़ा वार्ड बनकर उभरा है, जहां 30,103 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं, वार्ड संख्या 93 सबसे छोटा वार्ड है, जहां केवल 4,810 वोटर्स हैं। आंकड़ों के अनुसार 29 वार्ड ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 20 हजार से अधिक है, जबकि 8 वार्ड- 30, 31, 93, 102, 121, 131, 144 और 150 में यह संख्या 10 हजार से भी कम है।