Rajasthan Politics : ‘हनुमान बेनीवाल अब कभी नहीं जीतेंगे लोकसभा चुनाव’, मंत्री मदन दिलावर की ये कैसी ‘भविष्यवाणी’? बताई वजह

राजस्थान की राजनीति में अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका किया है। इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। दिलावर ने एक ताज़ा दिए बयान में न केवल बेनीवाल के राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठाए, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह 'गारंटी' तक दे डाली कि बेनीवाल अब कभी भी संसद की दहलीज पार नहीं कर पाएंगे।