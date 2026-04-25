दीक्षांत समारोह में उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संदेश, युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत

उन्होंने युवाओं को अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सहानुभूति और विनम्रता के बिना उत्कृष्टता अधूरी है और इन्हीं मूल्यों से पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उप राष्ट्रपति ने युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने और सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई में योगदान देना और विविधता का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।