Good News: पशुपालकों के लिए 6 नाइट्रोजन वाहनों की मिली सौगात, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में होगा सुधार

इस अवसर पर भाले ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य न केवल पशुधन की गुणवत्ता में सुधार करना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। उन्होंने बताया कि आज पशुपालन प्रदेश में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभर रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है।