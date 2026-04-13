नोएडा में कर्मचारियों का भारी बवाल; सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कई स्थानों पर सड़कों को जाम कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों द्वारा निजी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने की भी खबरें आई हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पत्थरबाजी की, जिसके कारण सामान्य यातायात पूरी तरह ठप हो गया। माहौल बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।