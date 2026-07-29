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राहुल गांधी की प्रेस-कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक, संसद भवन से जुड़ा है मामला

Security Review Meeting: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आतंरिक सुरक्षा को लेकर संसद भवन में एक अहम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईबी चीफ भी मौजूद हैं। गृहमंत्री शाह ने मंगलवार को भी दिल्ली में प्रदर्शनों के बीच देर रात तक हाई लेवल मीटिंग ली थी।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 29, 2026

Home Minister Amit Shah

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर अहम बैठक, photo- ANI

Security Review Meeting: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आतंरिक सुरक्षा को लेकर संसद भवन में एक अहम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईबी चीफ भी मौजूद हैं। गृहमंत्री शाह ने मंगलवार को भी दिल्ली में प्रदर्शनों के बीच देर रात तक हाई लेवल मीटिंग ली थी। जिसमें गृह सचिव और IB चीफ के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री की हाई लेवल ​मीटिंग से बड़े फैसले की हलचल के संकेत है।

सामरिक मामलों की समीक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल देश के संवेदनशील व सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद भवन पहुंचे। वे गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीमाओं की सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और सामरिक मामलों पर विस्तृत रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा हुई।

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Updated on:

29 Jul 2026 07:34 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:33 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी की प्रेस-कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक, संसद भवन से जुड़ा है मामला

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