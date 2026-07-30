पश्चिम बंगाल: बस चालक के घर से 15 किलो सोना और 20 करोड़ नकदी जब्त, गिनने के लिए लाई गईं 5 मशीनें

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध बालू माफिया के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 15 किलो सोना और 20 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र के मीनार मंडल के मकान में यह छापेमारी की गई। मीनार मंडल पहले सरकारी बस चालक था,लेकिन बाद में वह नौकरी छोड़कर तुलु मंडल के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ गया। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। हाल के दिनों में राज्य में यह सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई कुल राशि सहित अन्य विवरण संकलित किए जा रहे हैं।