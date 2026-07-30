असली TMC कौन? विवाद पर ममता सख्त, चुनाव आयोग से बोलीं- अब जल्द हो फैसला

ममता का कहना है कि अगर विरोधी गुट के पास कोई ठोस जवाब नहीं है तो मामले को और लटकाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी कर अंतिम फैसला सुनाया जाए। अब सभी की नजर चुनाव आयोग के फैसले पर है। इस विवाद का असर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों पर नहीं, बल्कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है।