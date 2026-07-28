पति को था अफेयर का शक, पत्नी को लाइव दी मौत की सजा; कर्नाटक में वीडियो कॉल पर मरते हुए बेटी को दखते रह गए ससुराल वाले

इस मामले में पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना रविवार शाम बिलागी तालुका के गलागली गांव में घटी। मृतका की पहचान भाग्यश्री जिगलूर (23) और आरोपी पति की पहचान प्रवीण जिगलूर के रूप में हुई है। प्रवीण को अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर घर में कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने पहले लकड़ी के मोटे लट्ठे से भाग्यश्री की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया।