बांकीपुर में मतदान की गोपनीयता भंग! EVM पर वोट डालते VIDEO वायरल, 200 लोगों पर FIR की तैयारी

यह पहली बार नहीं है जब मतदान की गोपनीयता से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान भी ईवीएम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले सामने आए थे। उस समय संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान केंद्र के भीतर ईवीएम की फोटो या वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन है तथा यह विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस और चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करते हैं।