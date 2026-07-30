बिहार: पत्नी के प्रेम संबंध में दिव्यांग पति की गई जान, पुलिस ने छह घंटे में सुलझाया हत्याकांड

मामले में इमामगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इमामगंज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित कुमार, राजा आलम उर्फ बुग्लू, मोहम्मद मुन्ना तथा मृतक की पत्नी शामिल हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी और राजा आलम के बीच कथित प्रेम संबंध को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण मिलकर राजदेव भारती की हत्या की गई।