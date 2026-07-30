Prashant Kishor on Patna Police: हार के डर से पुलिस के सहारे बीजेपी, ‘वर्दी में नेतागिरी बंद करो’- बांकीपुर में PK का बीजेपी पर बड़ा हमला

Prashant Kishor on Patna Police बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। हार के डर से वह बार-बार पुलिस का सहारा ले रही है। हालांकि, पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। मेरा पुलिसकर्मियों से सिर्फ इतना आग्रह है कि आप आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। उनकी रक्षा करें, उनके साथ मारपीट न करें। पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में हार सामने देखकर बीजेपी के लोग मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक बंटी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति चुनाव मैदान छोड़कर भाग गया, वही आज सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है। प्रशांत किशोर ने बुधवार को अपने लोगों के गायब होने पर पुलिस वालों से भिड़ गए थे। इसपर थानेदार ने प्रशांत किशोर से कहा था कि ज्यादा क्या होगा वर्दी उतार कर छोड़ देंगे।