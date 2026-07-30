Bankipur By Election Voting: बांकीपुर में बवाल! वोटिंग के बीच BJP-जनसुराज समर्थकों में भिड़ंत, फर्जी वोटिंग के आरोप

इधर, बीजेपी के बिहार प्रदेश महासचिव नितिन अभिषेक ने चुनाव आयोग से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं के सत्यापन (EPIC ID और मतदाता सूची में नाम के मिलान) की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर (DCLR) को लिखे पत्र में कहा है, "हमारे संज्ञान में आया है कि जन सुराज पार्टी से जुड़े कुछ प्रतिनिधि और कार्यकर्ता कथित रूप से फर्जी मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। ऐसी गतिविधियां लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करती हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के विपरीत हैं।"