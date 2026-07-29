29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार के युवाओं के लिए बड़ी सौगात, 32,388 शिक्षकों की होगी भर्ती, CM सम्राट चौधरी ने किया ऐलान

Bihar Teacher Recruitment 2026: बिहार में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

kamlesh sharma

Jul 29, 2026

Bihar Teacher Recruitment 2026

Bihar Teacher Recruitment 2026 (Image-Freepik)

पटना। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेज दी है। इसकी जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा की।

सीएम सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक सौगात' बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।

TRE-4 में पदों का विवरण

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि टीआरई-4 के तहत कुल 32,388 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 तक के लिए 3,877 पद तथा कक्षा 11 से 12 तक के लिए 16,101 पद शामिल हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर विभिन्न छात्र और अभ्यर्थी संगठनों की ओर से कई बार प्रदर्शन और आंदोलन भी किए गए थे।

जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

अभ्यर्थियों का कहना था कि पिछले चरणों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी टीआरई-4 की अधिसूचना जारी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में थे। अब शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने के बाद माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद आवेदन, परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार का कहना है कि नई नियुक्तियों से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं, बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर भी प्राप्त होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच इस फैसले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और अब उनकी निगाहें बीपीएससी की ओर से जारी होने वाली परीक्षा की तिथि पर टिकी हैं।

बांकीपुर में 20% वोट की जंग! पवन-मनोज मैदान में,भरत तिवारी के परिजनों से मिले CM; बीजेपी ने क्यों खेला इमोशनल दांव?

ये भी पढ़ें
samrat chaudhary meets bharat tiwari family

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 06:19 pm

Published on:

29 Jul 2026 06:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार के युवाओं के लिए बड़ी सौगात, 32,388 शिक्षकों की होगी भर्ती, CM सम्राट चौधरी ने किया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET Protest: 'चार महीने से रूस में हूँ' युवक के वायरल वीडियो ने बिहार पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल

russia based youth
पटना

Bankipur By-Polls: वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर पर FIR, AI वीडियो विवाद ने बांकीपुर की जंग गरमाई

Prashant Kishor jan suraaj
पटना

PM Awas Yojana: बिहार के 45 शहरों को ₹233 करोड़ की सौगात, हजारों परिवारों को मिलेगा पक्का घर

PM Awas Yojana 2.0
पटना

Bankipur By-Polls: बांकीपुर में कौन मारेगा बाजी? भाजपा की प्रतिष्ठा, प्रशांत का भविष्य और तेजस्वी की सियासत दांव पर

prashant kishor,
पटना

कंगना रनौत के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- बेरोजगारी और पेपर लीक से ध्यान भटका रहीं BJP सांसद

Rohini Acharya on Kangana Ranaut
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.