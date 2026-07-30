बिहार: चूल्हा जलने से पहले ही उजड़ गया परिवार, देवर ने भाभी की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया

अपने पति के साथ अंशु देवी
बिहार के जहानाबाद में मंगलवार की सुबह इमादपुर गाँव में सब कुछ सामान्य था। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी और घरों में रोज़मर्रा के कामकाज। 25 वर्षीय अंशु देवी भी अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाने में जुटी थीं। उन्हें शायद यह अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद उनका परिवार ऐसी त्रासदी का सामना करेगा, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। परिवार के बाकी सदस्य खेत में काम करने गए थे और अंशु घर पर अकेली थीं।
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान काम से लौटे उनके छोटे देवर कुणाल कुमार ने खाना माँगा। खाना परोसने में कथित देरी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि विवाद अचानक हिंसक हो गया और आरोपी ने धारदार हथियार से अंशु पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और शव को पास के ही एक पेड़ पर लटका दिया। घटना के बाद पूरे इमादपुर गाँव में मातम छा गया। जिस आँगन में रोज़ चूल्हा जलता था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। अंशु की मौत ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं ली, बल्कि एक परिवार की खुशियाँ भी छीन लीं। पति ने अपनी जीवनसंगिनी खो दी और घर के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
इस वारदात की जानकारी तब सामने आई जब गाँव के बाहर से गुजर रहे कुछ लोगों ने संदिग्ध स्थिति देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परसा बीघा थाना पुलिस मौके पर पहुँची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ग्रामीणों की मदद से आरोपी कुणाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध हथियार को भी बरामद कर लिया है। अंशु देवी को जानने वाले ग्रामीण बताते हैं कि वह शांत स्वभाव की थीं और पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाती थीं। उनकी असमय मौत ने पूरे गाँव को गहरे सदमे में डाल दिया है। गाँव में हर ओर यही चर्चा है कि एक मामूली घरेलू विवाद ने कैसे एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। परसा बीघा थाना के एसएचओ सर्व नारायण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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