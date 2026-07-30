बिहार: चूल्हा जलने से पहले ही उजड़ गया परिवार, देवर ने भाभी की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया

इस वारदात की जानकारी तब सामने आई जब गाँव के बाहर से गुजर रहे कुछ लोगों ने संदिग्ध स्थिति देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परसा बीघा थाना पुलिस मौके पर पहुँची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ग्रामीणों की मदद से आरोपी कुणाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध हथियार को भी बरामद कर लिया है। अंशु देवी को जानने वाले ग्रामीण बताते हैं कि वह शांत स्वभाव की थीं और पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाती थीं। उनकी असमय मौत ने पूरे गाँव को गहरे सदमे में डाल दिया है। गाँव में हर ओर यही चर्चा है कि एक मामूली घरेलू विवाद ने कैसे एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। परसा बीघा थाना के एसएचओ सर्व नारायण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।