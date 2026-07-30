Bankipur By Election Voting: बांकीपुर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू, भाजपा-राजद-जनसुराज के बीच कांटे की टक्कर

Bankipur By Election Voting: बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज (30 जुलाई) सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव मैदान में कुल 26 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 422 मतदान केंद्रों पर करीब 3.79 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में कई वीवीआईपी मतदाता भी हैं, जो आज वोट डालेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी इसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उनका मतदान केंद्र वेटनरी कॉलेज परिसर में स्थित है।