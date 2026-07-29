PM Awas Yojana: बिहार के 45 शहरों को ₹233 करोड़ की सौगात, हजारों परिवारों को मिलेगा पक्का घर

PM Awas Yojana: बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासविहीन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकानों के निर्माण के लिए 233.05 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की साझी हिस्सेदारी से मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना की पहली किस्त के रूप में खर्च की जाएगी।