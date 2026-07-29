Bankipur By-Polls: बांकीपुर में कौन मारेगा बाजी? भाजपा की प्रतिष्ठा, प्रशांत का भविष्य और तेजस्वी की सियासत दांव पर

इस उपचुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा, प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख और तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति तीनों दांव पर हैं। यही वजह है कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत मैदान में उतार दी है। भाजपा अपने पारंपरिक वोट बैंक, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजबूत बूथ संगठन के भरोसे चुनाव लड़ रही है। साथ ही पार्टी अपने जातीय समीकरणों को भी मजबूत बनाए रखने में जुटी है। दूसरी ओर, जन सुराज की नजर भी इन्हीं वोटरों के साथ-साथ बदलाव चाहने वाले मतदाताओं पर है। इसलिए भाजपा ने अपने लगभग सभी प्रमुख नेताओं और मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा। वहीं, जन सुराज युवा मतदाताओं, पहली बार मतदान करने वाले वोटरों और बदलाव की चाह रखने वाले लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ राजद अपने पारंपरिक 'MY (मुस्लिम-यादव)' समीकरण के भरोसे चुनावी मैदान में है।