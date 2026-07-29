Bankipur By-Polls: वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर पर FIR, AI वीडियो विवाद ने बांकीपुर की जंग गरमाई

प्रशांत किशोर ने कहा- NDA ने नीतीश कुमार का जो वीडियो जारी किया है, वह पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने दावा किया था कि वीडियो को AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि नीतीश कुमार ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो लगेगा कि इसे एआई से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। यह नीतीश कुमार का असली वीडियो नहीं है और न ही यह उनका दिया हुआ कोई बयान है। अगर यह नीतीश कुमार का सच में बयान है, तो उन्हें अपनी पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने उसे दोहराने के लिए कहें। यदि वह ऐसा कर देंगे तो हम तुरंत चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। लेकिन यह चाल कामयाब नहीं होगी, BJP पहले ही हार चुकी है।बांकीपुर में इस बार मुकाबला मुख्य रूप से त्रिकोणीय माना जा रहा है। राजद से उम्मीदवार रेखा गुप्ता के पक्ष में तेजस्वी यादव ने भी कल चुनाव प्रचार किया था।